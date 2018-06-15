Бойцы ВСУ отразили атаку под Авдеевкой

На Донбассе боевики 15 раз нарушали режим прекращения огня с начала суток пятницы, 15 июня. Семь обстрелов были совершены из оружия, запрещенного Минскими договоренностями.



Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.



"Трижды открывался огонь по Водяному из 120-мм минометов, столько же обстрелов было осуществлено по защитникам Богдановки с использованием минометов разного калибра. Объединенные силы открывали сосредоточенный огонь в ответ из разрешенного вооружения и успешно подавляли огневые точки противника", – говорится в сообщении.

Также под прикрытием огня гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, диверсионные группы террористов пытались обойти с флангов позиции защитников Авдеевки. В штабе отметили, что вовремя открытый огонь в ответ заставил врага отказаться от своих намерений и отступить.



Также в течение суток отмечались активные действия врага на мариупольском направлении.

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"По защитникам Лебединского противник открывал огонь из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов. Также по Талаковке и Водяному оккупант вел обстрел из тяжелого вооружения. Большинство обстрелов открывалось из Саханки и соседних населенных пунктов, которые находятся под временным контролем врага", – говорится в сводке.



В штабе подчеркнули, что в ходе боевых действий с начала суток потерь среди украинских военных нет, а потери противника уточняются.

Напомним, 14 июня боевики 33 раза использовали прицельный огонь по позициям украинских военных, из которых 15 раз применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82-мм и пять раз-артиллерию калибра 122-мм. Двое наших военных погибли.