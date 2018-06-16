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В Киеве после ЧП будут искать старые брошенные автомобили

В Киеве после ЧП будут искать старые брошенные автомобили
Фото из открытых источников

Соответствующее поручение мэра города стало ответом на чрезвычайную ситуацию, которая возникла в городе накануне

16.06.18 176
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Мэр Киева Виталий Кличко поручил обследовать территории во всех районах столицы с целью выявления старых брошенных автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Председатели РГА должны проверить балансовые территории на предмет выявления таких машин до 2 июля 2018 года.

Ответственным на уровне городской администрации был определен заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

При этом отмечается, что глава Святошинской районной в городе Киеве государственной администрации Владимир Каретко уже провел рабочее совещание с руководителями структурных подразделений администрации по данному вопросу и поручил немедленно начать обследование балансовых территорий.

Соответствующее поручение мэра города стало ответом на чрезвычайную ситуацию, которая возникла в городе накануне.

Отметим, 14 июня на улице Чернобыльской в Святошинском районе произошел взрыв в старом заброшенном авто, в результате которого пострадали четыре ребенка.

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