В Киеве после ЧП будут искать старые брошенные автомобили

Мэр Киева Виталий Кличко поручил обследовать территории во всех районах столицы с целью выявления старых брошенных автомобилей.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Председатели РГА должны проверить балансовые территории на предмет выявления таких машин до 2 июля 2018 года.
Ответственным на уровне городской администрации был определен заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
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При этом отмечается, что глава Святошинской районной в городе Киеве государственной администрации Владимир Каретко уже провел рабочее совещание с руководителями структурных подразделений администрации по данному вопросу и поручил немедленно начать обследование балансовых территорий.
Соответствующее поручение мэра города стало ответом на чрезвычайную ситуацию, которая возникла в городе накануне.
Отметим, 14 июня на улице Чернобыльской в Святошинском районе произошел взрыв в старом заброшенном авто, в результате которого пострадали четыре ребенка.