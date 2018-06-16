На Донбассе - бои вдоль всей линии соприкосновения

За прошедшие сутки на Донбассе террористы 36 раз нарушали режим прекращения огня, из них 9 раз применяли тяжелое вооружение. Потерь среди украинских военных нет.



Кроме этого, оккупанты в очередной раз сорвали разведение войск в районе Станицы Луганской, открыв огонь из стрелкового оружия.



Об этом говорится в сводке пресс-центра Операции объединенных сил (ООС).

"В течение минувших суток ситуация в районе проведения ООС оставалась контролируемой. Боевые действия, с обострением на отдельных направлениях, продолжались вдоль всей линии соприкосновения. На луганском направлении интенсивность боев по сравнению с предыдущими сутками значительно уменьшилась. В районе н. п. Новотошковское враг прекратил попытки овладения позициями наших войск", - говорится в сводке.



На дебальцевском направлении в районе н. п. Троицкое, Луганское, Светлодарск подразделения ООС сосредоточенным огнем из стрелкового оружия ответили противнику и подавили его огневые точки.



На донецком направлении враг безуспешно проявлял активность в районе Авдеевки и Марьинки. Защитники адекватным ответным огнем не позволили противнику перейти к более активным действиям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дрон ОБСЕ обнаружил танки боевиков в Луганской области

На мариупольском направлении в районах населенных пунктов Талаковка, Водяное и Лебединское произошло частичное обострение ситуация. Защитники Мариуполя надежно удерживали позиции и не позволили оккупантам улучшить свое тактическое положение.



Во время боевых действий за прошлые и текущие сутки потерь среди украинских военных нет. По данным разведки, один боевик уничтожен и один ранен.

На Донбассе боевики 15 раз нарушали режим прекращения огня в пятницу, 15 июня. Семь обстрелов были совершены из оружия, запрещенного Минскими договоренностями.