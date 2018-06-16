Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс"

Форум "Новый курс Украины" показал, что в борьбе за новый электорат Юлия Тимошенко может резко менять свою риторику. Но при этом она рискует потерять своих старых преданных избирателей

Юлия Тимошенко первым из топ-кандидатов на пост президента провела масштабное предвыборное мероприятие. О своем баллотировании на пост президента она официально не объявила, что и неудивительно – подобные заявления обычно делаются ближе к официальному началу кампании. И обычно на внутрипартийных собраниях. В то же время, форум "Новый курс Украины" носил ярко выраженный предвыборный характер, пусть в нем и принимали участие далеко не только симпатики ЮВТ.

Одним из самых запоминающихся моментов стал, конечно, выход на сцену парня модельной внешности, подарившего Тимошенко букет цветов, а после снявшего футболку и показавшего всем нарисованный на груди символ мероприятия – направленную вверх ломаную красную линию. "Это экспромт", – засмеялась Тимошенко. "Ага, конечно", – скептически откликнулись соцсети. Вскоре, однако, оказалось, что парень не является фанатом Юлии Владимировны, а скорее наоборот – на его спине рассмотрели надпись "Новый курс Украины" и стрелку, направленную вниз. Именно туда, по его словам, и приведет страну этот "новый курс".

Но мерного течения форума этот инцидент не нарушил. ЮВТ продемонстрировала отменную физическую форму, простояв на ногах более двух часов во время своего вступительного слова, а после лично модерировав все три дискуссионные панели. С небольшими перерывами она провела на сцене часов девять.

Главные выводы после мероприятия: