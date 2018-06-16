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Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс"

Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс"
Фото: Александр Космач / УНИАН

Форум "Новый курс Украины" показал, что в борьбе за новый электорат Юлия Тимошенко может резко менять свою риторику. Но при этом она рискует потерять своих старых преданных избирателей

Милан Лелич - 16.06.18 754
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Юлия Тимошенко первым из топ-кандидатов на пост президента провела масштабное предвыборное мероприятие. О своем баллотировании на пост президента она официально не объявила, что и неудивительно – подобные заявления обычно делаются ближе к официальному началу кампании. И обычно на внутрипартийных собраниях. В то же время, форум "Новый курс Украины" носил ярко выраженный предвыборный характер, пусть в нем и принимали участие далеко не только симпатики ЮВТ.

Одним из самых запоминающихся моментов стал, конечно, выход на сцену парня модельной внешности, подарившего Тимошенко букет цветов, а после снявшего футболку и показавшего всем нарисованный на груди символ мероприятия – направленную вверх ломаную красную линию. "Это экспромт", – засмеялась Тимошенко. "Ага, конечно", – скептически откликнулись соцсети. Вскоре, однако, оказалось, что парень не является фанатом Юлии Владимировны, а скорее наоборот – на его спине рассмотрели надпись "Новый курс Украины" и стрелку, направленную вниз. Именно туда, по его словам, и приведет страну этот "новый курс".

Но мерного течения форума этот инцидент не нарушил. ЮВТ продемонстрировала отменную физическую форму, простояв на ногах более двух часов во время своего вступительного слова, а после лично модерировав все три дискуссионные панели. С небольшими перерывами она провела на сцене часов девять.

Главные выводы после мероприятия:

  1. Тимошенко, очевидно, поняла, что пока достигла своего электорального потолка в 10-12% процентов поддержки. Дальше расширяться можно только за счет трети неопределившихся избирателей. И для этого нужно отказаться от привычного с конца 2000-х лозунга «Голосуй сердцем!», вместо этого сделав акцент на ум. Сам символ в виде привычного всем красного сердечка на форуме вообще не использовался. Зато в избытке было глубокомысленных речей – о конституанте, синергии, фейсбуке, блокчейне и прочих вещах, который традиционный избиратель ЮВТ не привык от нее слышать. А также отсылок к трудам мыслителей прошлого и настоящего, вплоть до соавтора знаменитого бестселлера «Почему нации приходят в упадок» Дарона Аджемоглу. Тимошенко решила продемонстрировать готовность к высокоинтеллектуальной дискуссии, явно рассчитывая на разочаровавшихся в примитивности украинского политикума избирателей.Но пока что серьезно анализировать все озвученные Тимошенко предложения, вроде создания «Национальной ассамблеи самоуправления», явно нет смысла – они больше похожи на абстракцию и обычную конъюнктурщину.

  2. Помимо попыток наладить контакт с критично мыслящим, «прогрессивным» массовым избирателем, Тимошенко решила навести мосты и с экспертно-активистской средой, представители которой преимущественно относятся к ней крайне критично, считая типичным представителем старого поколения украинских политиков. Отсюда – приглашение на форум сооснователя «Украинского института будущего» Юрия Романенко, эксперта Реанимационного пакета реформ Татьяны Юрочко и других лиц из «третьего сектора». Далеко не факт, что все из них будут в будущем сотрудничать и тем более агитировать за Тимошенко. Но такой подход контрастирует с поведением ее главного конкурента Петра Порошенко, медиа-команда которого уже не первый год рассказывает о «грантоедах» и «псевдоантикоррупционерах». «Мне нравится, что накануне выборов политики, пусть и из конъюнктурных соображений, наконец-то увидели гражданское общество», – сказал Фокусу глава правления общественной организации «Украинский народный союз Донетчины и Луганщины» Станислав Федорчук.

  3. Очевидный риск для Тимошенко из-за резкой смены риторики – потеря своего привычного избирателя, который может не понять рассказов про «конституанту» и «синергию». Это ощущалось даже на самом форуме, куда собралась в целом лояльная к ЮВТ публика. Во время ее выступления некоторые откровенно зевали, кто-то даже закунял, аплодисменты звучали куда реже, чем принято на подобных мероприятиях, многие пытались выйти из зала, чтобы прогуляться в кулуарах или на свежем воздухе – но их по мере сил останавливала бдительная охрана. Было очень заметно, что вся эта прогрессивно-интеллектуальная риторика – для Тимошенко неродная, хотя она и старалась выглядеть уверенно. В новейшей украинской истории уже был пример того, как неудачная попытка смены имиджа угробила электоральные перспективы. На президентских выборах-2010 Арсений Яценюк, обладавший устоявшимся имиджем умника-технократа, по совету своих политтехнологов начал размещать милитаристского вида биллборды с лозунгами «Иду на войну с коррупцией». Народ этого не понял – и вместо вполне реального выхода во второй тур Яценюку пришлось довольствоваться лишь четвертым местом.

  4. Потому нельзя исключать того, что с началом реальной избирательной кампании, с сентября этого года, мы опять увидим привычную всем Тимошенко, с рассказами про «зубожіння» и «тарифный геноцид». «Думаю, ее штаб специально все подгадал: впереди – два летних месяца, за это время можно будет замерить, есть ли электоральный эффект от этой новой риторики. И если его не окажется, то всегда можно вернуться к привычным мессиджам», – сказал Фокусу один из участвующих в форуме политтехнологов. Благо, забывчивость – ключевая черта обычного украинского избирателя.
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