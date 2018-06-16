Из-за плохой погоды в Украине обесточены 129 населенных пунктов, сообщили в ГСЧС в субботу, 16 июня.
"Ночью 16 июня в результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 129 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Полтавская - 57 н. п., Сумская - 47 н. п., Черкасская - 15 н. п., Киевская - 8 н. п. и Черниговская - 2 н.п,", - говорится в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Отметим, по состоянию на 15 июня из-за ухудшения погодных условий в Украине были обесточены почти 300 населенных пунктов.