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В Украине обесточены 129 населенных пунктов

В Украине обесточены 129 населенных пунктов
Фото: web-foto.ru

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго

16.06.18 44
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Из-за плохой погоды в Украине обесточены 129 населенных пунктов, сообщили в ГСЧС в субботу, 16 июня.

"Ночью 16 июня в результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 129 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Полтавская - 57 н. п., Сумская - 47 н. п., Черкасская - 15 н. п., Киевская - 8 н. п. и Черниговская - 2 н.п,", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Отметим, по состоянию на 15 июня из-за ухудшения погодных условий в Украине были обесточены почти 300 населенных пунктов.

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