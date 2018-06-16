КПВВ "Майорское" приостановил работу

В субботу, 16 июня, на Донбассе закрыли контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" из-за прекращения пропуска с оккупированных районов.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дрон ОБСЕ обнаружил танки боевиков в Луганской области
"Информируем, что российско-оккупационные войска прекращают с 16 июня работу контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) со стороны Горловки. В связи с этим работа КПВВ "Майорское" будет прекращена", - говорится в сообщении.
Ориентировочное время возобновления работы КПВВ "Майорское" 18 июня.
Отметим, за прошедшие сутки на Донбассе террористы 36 раз нарушали режим прекращения огня, из них 9 раз применяли тяжелое вооружение. Потерь среди украинских военных нет.