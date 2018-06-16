Владельцу взорвавшегося авто в Киеве сообщили о подозрении по двум статьям

Задержанному владельцу взорвавшегося в Киеве автомобиля, в результате чего пострадали четверо детей, сообщили о подозрении.
Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает "112 Украина".
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"Этому мужчине сообщено о подозрении по двум статьям. Это статья 263 - незаконное хранение, в том числе, взрывчатых веществ, и статья 128 ("Неумышленное тяжелое телесное повреждение"). Сейчас он задержан по статье 208 УПК Украины. Он находится в изоляторе временного содержания. Следователи подадут ходатайство в суд для избрания задержанному меры пресечения", – отметил Крищенко.
Отметим, 14 июня на улице Чернобыльской в Святошинском районе произошел взрыв в старом заброшенном авто, в результате которого пострадали четыре ребенка.