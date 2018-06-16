Российский омбудсмен посетила в тюрьме "украинского диверсанта" Штыбликова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила в Омске "украинского диверсанта" Дмитрия Штыбликова.



Об этом сообщили в пресс-службе российского омбудсмена.



"В Омске уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова совместно с и. о. консула-руководителя Консульства Украины в Новосибирске Олегом Финогеновым посетила Дмитрия Штыбликова, отбывающего наказание в исправительной колонии № 6 УФСИН России по Омской области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время встречи российский омбудсмен обсудила с заключенным условия содержания.



"Дмитрий Штыбликов - один из списка, предоставленного украинским омбудсменом. Согласно предварительным договоренностям, именно с посещения этого заключенного должна начаться программа взаимных визитов к гражданам России и Украины, находящимся в местах лишения свободы", – добавили в пресс-службе Москальковой.

Напомним, ФСБ России 9 ноября 2016 года сообщила о задержании троих "участников диверсионно-террористической группы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины", якобы планировавших диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма: Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудка.

Минобороны Украины отрицает, что арестованные являются его сотрудниками.

В ноябре 2017 года так называемый суд в оккупированном Россией Севастополе приговорил Дмитрия Штыбликова к пяти годам заключения и штрафу в 200 тысяч рублей.