В Донецкой области открыли новые блокпосты, полностью переоборудованные и оснащеннные современной техникой.

Об этом сообщили в полиции региона.

"В Донецкой области в рамках ООС открыли первые реконструированные блокпосты. Два блокпоста вблизи Славянска и Константиновки полностью переоборудованы и оснащены современной техникой. Это позволит гражданам быстро и удобно проходить контроль, а полицейским - качественно исполнять свои обязанности по обеспечению публичной безопасности", - говорится в сообщении.

Фото: police.dn.ua

Работу современных постов проинспектировали 15 июня командующий Объединенными силами Сергей Наев и заместитель председателя Нацполиции Константин Бушуев.



Согласно требованию командования ООС на территории Донецкой области начато переформатирование деятельности блокпостов. На первом этапе их количество было уменьшено втрое. Взамен были введены в действие более 100 мобильных постов, благодаря чему удалось увеличить полицейское присутствие в отдаленных населенных пунктах.

Фото: police.dn.ua

Накануне начался второй этап реформирования, предусматривающий переоборудование всех блокпостов.



В полиции объяснили, что первыми блокпосты были обновлены в Славянском районе и возле Константиновки, потому что имеют стратегическое значение. Первый является последним барьером на севере региона и перекрывает почти все объездные дороги, имеющие выход к мирной Харьковской области. Другой расположен на перекрестке магистралей, соединяющих север и юг.





Ежедневно через каждый из этих блокпостов проходит от 2 до 3 тысяч граждан и более 1500 транспортных средств.

Ранее уже сообщалось, что на Донбассе уменьшится количество стационарных блокпостов. Вместо них будет дополнительно организовано 106 полицейский патрулей. Это позволит увеличить полицейское присутствие в отдаленных населенных пунктах. Об этом в ходе рабочего совещания в Бахмуте сообщил замглавы Нацполиции Константин Бушуев.