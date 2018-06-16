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Ситуация на Донбассе

Видео, фото На Донбассе открыли переоборудованные блокпосты

<span class="label red">Видео, фото</span> На Донбассе открыли переоборудованные блокпосты
Фото: police.dn.ua

Первые реконструированные блокпосты появились вблизи Славянска и Константиновки

16.06.18 498
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В Донецкой области открыли новые блокпосты, полностью переоборудованные и оснащеннные современной техникой.

Об этом сообщили в полиции региона.

"В Донецкой области в рамках ООС открыли первые реконструированные блокпосты. Два блокпоста вблизи Славянска и Константиновки полностью переоборудованы и оснащены современной техникой. Это позволит гражданам быстро и удобно проходить контроль, а полицейским - качественно исполнять свои обязанности по обеспечению публичной безопасности", - говорится в сообщении.

Фото:  police.dn.ua

Работу современных постов проинспектировали 15 июня командующий Объединенными силами Сергей Наев и заместитель председателя Нацполиции Константин Бушуев.

Согласно требованию командования ООС на территории Донецкой области начато переформатирование деятельности блокпостов. На первом этапе их количество было уменьшено втрое. Взамен были введены в действие более 100 мобильных постов, благодаря чему удалось увеличить полицейское присутствие в отдаленных населенных пунктах.

Фото:  police.dn.ua

Накануне начался второй этап реформирования, предусматривающий переоборудование всех блокпостов.

В полиции объяснили, что первыми блокпосты были обновлены в Славянском районе и возле Константиновки, потому что имеют стратегическое значение. Первый является последним барьером на севере региона и перекрывает почти все объездные дороги, имеющие выход к мирной Харьковской области. Другой расположен на перекрестке магистралей, соединяющих север и юг.



Ежедневно через каждый из этих блокпостов проходит от 2 до 3 тысяч граждан и более 1500 транспортных средств.

Ранее уже сообщалось, что на Донбассе уменьшится количество стационарных блокпостов. Вместо них будет дополнительно организовано 106 полицейский патрулей. Это позволит увеличить полицейское присутствие в отдаленных населенных пунктах. Об этом в ходе рабочего совещания в Бахмуте сообщил замглавы Нацполиции Константин Бушуев.

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