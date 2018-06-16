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Денисовой отказали во встрече с украинским политзаключенным Карпюком

Денисовой отказали во встрече с украинским политзаключенным Карпюком
Людмила Денисова/Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Омбудсмен заявляет о затягивании процесса посещения удерживаемых в РФ украинцев

16.06.18 23
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Уполномоченному ВРУ по правам человека Людмиле Денисовой отказали в посещении украинского политзаключенного Николая Карпюка, который находится в российской тюрьме.

Об этомона написала на своей странице в Facebook.

"Подала заявление во Владимирском централе на встречу с Николаем Карпюком. Ко мне вышел начальник исправительного учреждения и принял мое заявление. Он сообщил, что сейчас моя встреча с Николаем невозможна ни как уполномоченного, ни как частного лица. Как уполномоченного меня не могут допустить, так как не поступили соответствующие документы. Как частное лицо - потому что завершилось время подачи заявления", – отметила Денисова.

Она добавила, что по информации руководителя тюрьмы, заявление начнут рассматривать уже в начале недели.

Денисова также сожалеет, что не удалось посетить в колонии режиссера Олега Сенцова. Омбудсмен подчеркнула, что российская сторона медлит с предоставлением разрешений и выполнением других процедур, необходимых для посещения украинских политических заключенных.

"Пока никого не удалось посетить. Потому что я считаю, что на сегодняшний день происходит затягивание процесса посещения мной граждан Украины, которые находятся в колониях РФ. Если были договоренности двух президентов о предоставлении такой возможности - встретиться - так надо уменьшить все сроки прохождения документов", - отметила Денисова.

Также она подтвердила информацию о договоренности провести встречу с российской коллегой Татьяной Москальковой в понедельник, 18 июня, в 14.00.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила в Омске "украинского диверсанта" Дмитрия Штыбликова.

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