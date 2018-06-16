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Фото Мэр Доброполья после визита в Крым объявлен в розыск

<span class="label red">Фото</span> Мэр Доброполья после визита в Крым объявлен в розыск
Андрей Аксенов/Фото из открытых источников

Для посещения полуострова Андрей Аксенов подделывал документы

16.06.18 81
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Мэр Доброполья (Донецкая область) Андрей Аксенов объявлен в розыск.

Об этом свидетельствует информация в розыскной базе Министерства внутренних дел Украины.

Согласно обнародованным данным, он исчез 4 июня. Его подозревают в подделке официальных документов для незаконного посещения аннексированного Крыма, а также в растрате имущества.



Отметим, 15 мая Аксенову сообщили о подозрении в подделке документов. После этого он проигнорировал заседание Краматорского городского суда по избранию ему меры пресечения. По словам адвокатов, с 16 мая Аксенов не выходит на связь. Предполагают, он покинул страну.

Мэру сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, использование поддельных документов), ч. 2, 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

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