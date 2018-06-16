Оккупанты обстреляли жилые районы окраин Торецка: ранена женщина

Оккупанты обстреляли жилые районы недавно освобожденного села Пивденное на окраине Торецка (Донецкая область).
В результате обстрела ранена гражданская, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.
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"Происшествие произошло сегодня около 13:40. На момент обстрела женщина находилась во дворе своего частного дома. Она госпитализирована с осколочными ранениями грудной клетки и бедра", – говорится в сообщении.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Полиция открыла уголовное производство по ст. 258 ("Террористический акт") Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.
Напомним, в средине мая наши военные заняли село Пивденное (Чигири) в окрестностях оккупированной Горловки. После этого за населенные пункт начались интенсивные боевые действия.