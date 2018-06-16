Владельца взорвавшегося автомобиля в Киеве арестовали

В Киеве владельца машины, в которой разорвалась граната и пострадали четверо детей, взяли под стражу на два месяца без права залога.



Соответствующее решение 16 июня принял Святошинский райсуд города Киева, передает пресс-служба суда.



"Учитывая, что подозреваемый - житель Святошинского района Киева - является участником АТО, имеет навыки обращения с оружием, не предвидел наступления тяжких последствий в виде возможного травмирования людей, хотя мог и должен был их предвидеть, следователь ходатайствовал перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", – говорится в сообщении.

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Судья удовлетворила ходатайство следователя.



Подозреваемый останется под стражей в следственном изоляторе в течение 60 дней.



Досудебное следствие в данном уголовном производстве продолжается.

Отметим, 14 июня на улице Чернобыльской в Святошинском районе произошел взрыв в старом заброшенном авто, в результате которого пострадали четыре ребенка.

16 июня задержанному владельцу взорвавшегося в Киеве автомобиля сообщили о подозрении.