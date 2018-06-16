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Сообщения о псевдоминировании идут из РФ, - Князев

Сообщения о псевдоминировании идут из РФ, - Князев
Сергей Князев/Фото из открытых источников

Лжеминирования носят массовый характер

16.06.18 60
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Ложные сообщения о минировании мест массового скопления людей в разных городах  Украины поступают из России, заявил глава Нацполиции Сергей Князев в Харькове.

Так он прокомментировал участившиеся в последнее время сообщения о минировании бизнес-центров, кинотеатров, супермаркетов и других зданий, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы понимаем, откуда идут эти сообщения. Они идут с территории Российской Федерации, наша киберполиция установила доподлинно места нахождения т. н. минеров. Мы открыли ряд уголовных производств, но эффективный результат будет тогда, когда мы сможем привлечь этих лиц, которые находятся за границей, к уголовной ответственности", - сказал Князев.

Он подчеркнул, что лжеминирования носят массовый характер – иногда полиция получает сообщения о "минировании" каждые 2-3 часа.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что, по данным следствия, лжеминеры выбирают объекты случайным образом, единственное, что их объединяет – все это места массового скопления людей.

"Берут где-нибудь в Краснодаре харьковский справочник "Золотые страницы", открывают раздел "бизнес-центры" и берут первые пять – вот и все", - сказал Аваков.

Отметим, начиная с 5 июня в Харькове в правоохранительные органы поступило более 20 сообщений о минировании одних и тех же 5 бизнес-центров. Ни одно из них не подтвердилось. Аналогичные случаи лжеминирования мест массового скопления людей были зафиксированы также во Львове и Киеве.

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