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Главная » Страна » Россия срочно отзывает своего дипломата из Украины

Россия срочно отзывает своего дипломата из Украины

Россия срочно отзывает своего дипломата из Украины
Фото: censor.net.ua

В его ручной клади при посадке на рейс Одесса-Минск был обнаружен предмет, похожий метательное оружие японских ниндзя

16.06.18 215
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Третий секретарь Генерального консульства России в Одессе Андрей Малакей отозван из Украины после того, как в его ручной клади при посадке на рейс Одесса-Минск был обнаружен предмет, похожий на сюрикен - метательное оружие японских ниндзя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 1 июня 2018 года во время багажного контроля российским дипломатом Малакеем в международном аэропорту "Одесса" возникло подозрение о том, что в его портфеле есть запрещенные предметы.

По итогам санкционированного обыска был обнаружен похожий на сюрикен предмет. Дипломата сняли с рейса, и он покинул территорию аэропорта. Согласно Венской конвенции дипломатам запрещено перевозить в ручной клади оружие, это также запрещено правилами авиабезопасности.

В связи с инцидентом украинская сторона направила ноту в РФ, после чего российский МИД в срочном порядке отозвал Малакея из страны.

Отметим, ранее в Киеве неизвестные подрались с охраной консульства Польши.

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