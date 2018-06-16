Донбассу нужна переходная администрация, - МинВОТ

На Донбассе должна быть создана международная переходная администрация под мандатом ООН с военным и полицейским компонентами.
Об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш, сообщает "Укринформ".
"Я предпочел даже другой термин. Это - не только миротворческая миссия, а это - так называемая транзитная комплексная администрация не только с военным компонентом, но и с гражданским", - сказал министр.
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По его словам, должен быть предусмотрен также полицейский компонент, который будет отвечать за охрану имущества, обеспечение правопорядка. Также необходимо внедрение гражданской администрации, которая будет заботиться о социальных, культурных, образовательных и других вопросах, а также заниматься вопросом так называемого транзитного правосудия.
"С такой концепцией согласны уже почти все страны, кроме одной - Российской Федерации. Они как раз и сводят миссию манипулятивными технологиями к защите кого-то, непонятно кого, и расположению ее на линии соприкосновения... Наша концепция - это постепенное управление территорией во всех сферах, конечно, с компонентом безопасности", - заявил министр.
Он добавил, что все эти составляющие деоккупации должны внедряться почти одновременно: "Временная администрация берет от оккупационной администрации контроль. В течение переходного периода все согласуется с украинским законодательством. И затем постепенно возвращается под полный контроль Украинского государства, функционирование такого переходного периода должна обеспечить временная администрация".
На глобальном уровне, добавил Черныш, пока нужно соответствующее решение Совбеза ООН: "И здесь главное, чтобы все члены Совета Безопасности вышли с одной и той же моделью, которая будет действенной".
Общий мандат миссии должен утверждаться одной резолюцией Совбеза ООН.
"И этот общий мандат состоит из военного, полицейского и гражданского администрирования", - добавил чиновник.
По его словам, миссия для Украины должна быть похожей на миссию ООН в Хорватии - UNTAES.
Ранее Фокус писал о том, что постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что введение миротворцев ООН на Донбасс в текущем году маловероятно, так как в Совебезе ООН еще не готовы серьезно обсуждать этот вопрос.