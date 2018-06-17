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Фото На трассе Киев-Луганск фура упала с моста на железную дорогу

<span class="label red">Фото</span> На трассе Киев-Луганск фура упала с моста на железную дорогу
Фото: dp.dsns.gov.ua

Возникла задержка движения железнодорожного транспорта

17.06.18 17
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В Новомосковском районе (Днепропетровская область) водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего фура упала с моста на железнодорожные пути.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.

ДТП произошло 15 июня в 20:55 на 230 км автодороги Киев-Луганск-Изварино, поворот на город Новомосковск.

Фото:  dp.dsns.gov.ua

Таким образом грузовик перекрыл пути на перегоне Самаровка-Новомосковск. Возникла задержка движения железнодорожного транспорта.

Для ликвидации аварии была привлечена техника 195 понтонно-мостового отряда Министерства обороны.

Фото:  dp.dsns.gov.ua

В 22:50 грузовой автомобиль убрали с железнодорожного пути. В 23:00 движение по железнодорожным путям восстановили полностью.

К ликвидации последствий аварии привлекались 30 человек, 7 единиц техники.

Напомним, в Киеве на проспекте Победы с путепровода у станции метро "Берестейская" на автомобиль упал кусок бетона. В результате пассажиру авто "практически оторвало руку".

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