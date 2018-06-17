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Главная » Страна » Фото В центре Киева собираются участники "Марша равенства" и их противники (обновлено)
Марш равенства в Киеве

Фото В центре Киева собираются участники "Марша равенства" и их противники (обновлено)

<span class="label red">Фото</span> В центре Киева собираются участники "Марша равенства" и их противники (обновлено)
Фото: Милан Лелич / Фокус

Уже есть первые задержанные

17.06.18 610
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В центре Киева в районе Национальной оперы собрались несколько десятков сторонников и противников проведения Марша равенства. Также присутствует несколько сотен сотрудников Нацполиции. Большинство подходов к месту проведения акции перекрыты. Об этом сообщает Корреспондент Фокуса с места событий.

Участники Марша по-одиночке и небольшими группами проходят через рамки металлоискателей на улицу Владимирскую и постепенно формируют колонну.

Около двух десятков противников марша с плакатами в духе "Закон для семей – Украина для семей", скандируют лозунги "Украина – не Содом", "Кличко и Киеврада – мы против гей-парада".

Фото: Милан Лелич / Фокус

На данный момент обстановка спокойная, но как рассказал Фокусу пресс-секретарь Правого сектора Артем Скоропадский около шести утра произошли столкновения между противниками "Марша" и полицией под зданием Оперы. В итоге, несколько десятков человек были задержаны и доправлены в Шевченковский райотдел полиции. Среди задержанных – замглавы Правого сектора Василий Лабайчук и лидер правой организации "Катехон" Юрий Ноевой.

Сейчас на месте столкновений видны следы крови, выброшенные бинты и гигиенические перчатки.

ОБНОВЛЕНО

В пресс-службе Нацполиции уточнили, что примерно в 6 часов более 150 человек, вышли на перекресток улицы Владимирская-бульвар Тараса Шевченко и перекрыли дорогу на маршруте движения "Марша равенства".

С участниками акции общались сотрудники полиции диалога, однако они отказались освободить проход. В результате, чтобы избежать провокаций и возможных столкновений, правоохранители оттеснили их с дороги. При этом нескольких мужчин, которые сопротивлялись и применяли в сторону правоохранителей газовые баллончики, задержали.

В  управление полиции доставили 28 человек, пяти полицейским оказали  медицинскую помощь. Позже правоохранители задержали еще 20 человек.

Всего, по состоянию на 8.15 задержаны 56 человек. Глава столичной Нацполиции Андрей Крищенко сообщил Фокусу, что задержаны 57 человек.

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