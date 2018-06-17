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Марш равенства в Киеве

Фото Сторонники задержанных противников "Марша равенства" заблокировали дороги на Лукьяновке

<span class="label red">Фото</span> Сторонники задержанных противников "Марша равенства" заблокировали дороги на Лукьяновке
Фото: facebook.com/c14.news.reserve

Протестующие блокируют Шевченковское райотделение полиции

17.06.18 75
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Сторонники противников "Марша равенства", которых задержали правоохранители перед началом акции, заблокировали Шевченковское отделение полиции, куда привезли задержанных. Об этом говорится в сообщении неонацистской организации С14 в Facebook.

Молодые люди заблокировали проезд по улицам Мельникова и Деревлянской. Протестующие требуют приезда высшего руководства МВД.

"Транспортный коллапс на Лукьяновке. Заблокировано несколько дорог. Требуем приезда высшего руководства МВД, которое сегодня отдало приказ разогнать силой мирный митинг ", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/c14.news.reserve

Напомним, около шести утра произошли столкновения между противниками "Марша" и полицией под зданием Оперы. Задержаны 57 человек.

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