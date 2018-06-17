Сторонники противников "Марша равенства", которых задержали правоохранители перед началом акции, заблокировали Шевченковское отделение полиции, куда привезли задержанных. Об этом говорится в сообщении неонацистской организации С14 в Facebook.

Молодые люди заблокировали проезд по улицам Мельникова и Деревлянской. Протестующие требуют приезда высшего руководства МВД.

"Транспортный коллапс на Лукьяновке. Заблокировано несколько дорог. Требуем приезда высшего руководства МВД, которое сегодня отдало приказ разогнать силой мирный митинг ", - говорится в сообщении.













Фото: facebook.com/c14.news.reserve

Напомним, около шести утра произошли столкновения между противниками "Марша" и полицией под зданием Оперы. Задержаны 57 человек.