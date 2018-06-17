Ребекка Хармс похвалила полицию за профессиональную охрану "Марша равенства"

Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс считает, что "Марш равенства" в Киеве прошел при полной поддержке государственных институций. Об этом заявила депутат Европарламента Ребекка Хармс после завершения акции, передает Интерфакс-Украина.

Она также отметила профессиональную работу правоохранителей.

"Я думаю, что это был "прайд", который получил полную поддержку государственных институций. Киевская полиция и Нацполиция охраняли порядок очень профессионально", - сказала она.

Также она отметила, что марш прошел под эгидой плюрализма и равенства прав.

В свою очередь представитель организации "Киев прайд" Руслана Панухник сообщила, что, по ее оценке, в Марше приняли участие 5-6 тыс. человек.

"Это в два раза больше, чем в прошлом году. Все прошло без эксцессов, полиция обеспечила порядок, а наши волонтеры обеспечили движение самой колоны. Сейчас участники и участницы разъехались по путям отходов", - рассказала она.

Панухник добавила, что организаторы намерены мониторить ситуацию в Киеве до конца дня, "чтобы понимать, что все закончилось безопасно".

Напомним, правоохранители во время "Марша равенства" грубых нарушений общественного порядка не зафиксировали.

Столкновения имели место около 6 часво утра, за несколько часов до начала акции. Противники Марша перекрыли дорогу на маршруте движения активистов. Полиция применила силу и расчистила дорогу. Всего были задержаны 57 человек. Позже их отпустили.