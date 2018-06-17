В аэропорту Киева бунтуют пассажиры

В столичном аэропорту "Киев" разгорелся новый скандал из-за пассажиров, которые начали блокировать вылеты самолетов.

Об этом сообщила одна из пострадавших пассажирок, передает "Апостроф".

"Мы приехали на 08:45 утра улетать рейсом Киев – Тбилиси в Грузию. Наш самолет задержали на два часа, посадка должна была быть в 11:00. Позже представитель аэропорта вышел к нам и сообщил, что посадка на рейс будет уже в 20:00", - сказала она.

В связи с этим, по словам женщины, недовольные пассажиры начали бунтовать и перекрывать выходы и блокировать отправку других рейсов.

Люди требуют, чтобы им предоставили самолет для вылета.

Напомним, выкатившийся со взлетной полосы самолет в Жулянах могут разобрать или разрезать.