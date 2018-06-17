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Главная » Страна » Львовский мусор выбросили посреди села в Черниговской области

Львовский мусор выбросили посреди села в Черниговской области

Львовский мусор выбросили посреди села в Черниговской области
Фото Нацполиция

Водителя грузовика задержали

17.06.18 26
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15 июня в селе Степ, что в Черниговской области, правоохранители задержали водителя грузовика, который незаконно сбросил 12 тонн мусора.

Об этом сообщает  прес-служба полиции в Черниговской области.

Водитель грузовика не отрицал своей вины и дал правдивые показания.

По словам водителя, во Львове он загрузил мусор и с полуприцепом перевез в село Степ, где и выбросил.

Общий вес отходов составляет около 12 тонн.

По факту инцидента открыто уголовное производство по статье о загрязнении земли вредными для здоровья или окружающей среды веществами.

Напомним, на Львовщине снова мусорный коллапс - активисты перекрывали дорогу на свалку.

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