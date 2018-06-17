Дорога в равенство. Как прошел "Киевпрайд-2018"

Несмотря на возросшее количество участников, которых в этом году было почти столько же, сколько полицейских, охранявших резонансную акцию, марш равенства прошел относительно мирно

В этом году участие в марше равенства, он же для многих – гей-парад, приняли от 3,5 (оценка полиции) до 5-6 (оценка организаторов) тысяч человек. В любом случае, их значительно больше, чем в 2017-ом. Как обычно, контингент собрался очень разный по возрасту и внешнему виду, от ничем не выделяющихся людей старшего возраста до совсем юных, с разноцветными волосами.

Для обеспечения безопасности полиция перестраховывалась как могла, район площади Льва Толстого и все окружающие улицы были перекрыты еще с вечера, полиция часто не хотела пускать внутрь периметра обычных прохожих – только иностранцев или тех, у кого на руках есть паспорт с соответствующей пропиской. Естественно, это приводило к конфликтам. Кстати, аналогичная ситуация была и в прошлом году.















Несмотря на все принятые меры, противники марша все же смогли попасть внутрь и перекрыть вероятный маршрут движения колонны по Владимирской. Полиция весьма жестко начала их оттеснять, правые сопротивлялись, в итоге несколько травмированных и десятки задержанных. После случилась уже вторая стычка, возле здания национальной оперы, опять драка, опять десятки задержанных. На плитке у здания были хорошо видны следы чьей-то крови.













Поскольку националистов задержали, громче всего против марша агитировали представители разных протестантских организаций. Среди лозунгов – "Кличко и Киеврада, мы против гей-парада!", "Украина – не Содом!" и "Гей-парад – дорога в ад!" Участники акции особого внимания на оппонентов не обращали, стороны разделяли железные заграждения и цепи полицейских. Сформировавшись в длинную колонну, участники с лозунгами "Бунтуй, кохай, права не віддавай!", "Наша традиция – это свобода" и др. пошли по Владимирской в направлении площади Льва Толстого. По ходу движения колонны постоянно случались локальные стычки — отдельные люди пытались вырывать плакаты, ломать флаги или просто громко "вразумить" его участников. Противников марша полиция уводила в сторону, самых активных – брала в кольцо.





Сам марш занял, наверное, минут двадцать. Его участникам удалось пройти чуть дальше, чем в прошлом году, и эта деталь имеет символическое значение – организаторы ставят себе цель с каждым годом покрывать все большее расстояние.



В целом, как и ожидалось, организаторы марша назвали акцию успешной, а их оппоненты больше всего жаловались на произвол полиции.