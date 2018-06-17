В Германии упал воздушный шар, есть пострадавшие

На западе Германии упал воздушный шар, в корзине которого находились шесть человек.
Об этом сообщает местная полиция.
Инцидент произошел вблизи города Варендорф вечером, 16 июня. Порыв ветра подхватил шар, что привело к его падению на поле с 10-метровой высоты.
"В корзине шара находились шесть человек, трое из которых получили серьезные ранения, трое других - легкие травмы", - рассказали в полиции.
Одного из пострадавших доставили в больницу на вертолете.
Сейчас причины инцидента выясняют сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, сразу после помолвки влюбленных воздушный шар рухнул на землю.