Беспилотник США провел разведку над Донбассом

Беспилотный летательный аппарат ВВС США Q-4B-30 Global Hawk в очередной раз провел многочасовой разведывательный полет вдоль линии фронта на Донбассе.
Об этом сообщает PlaneRadar в своем Twitter в воскресенье, 17 июня.
По данным сервиса, полет американского беспилотника стартовал в воскресенье в 9.00. Аппарат взлетел с авиабазы Sigonella.
Путь беспилотника пролегал в небе над нс.
Напомним, в интернете появилась первая фотография полноразмерного перспективного китайского беспилотного летательного аппарата Dark Sword ("Темный меч"). Издание Business Insider полагает, что новый дрон превосходит американские аналоги и окажется "кошмаром для США".