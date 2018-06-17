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Беспилотник США провел разведку над Донбассом

Беспилотник США провел разведку над Донбассом
AF.mil

Аппарат пролетел над населенными пунктами вблизи линии фронта в Донецкой и Луганской областях

17.06.18 169
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Беспилотный летательный аппарат ВВС США Q-4B-30 Global Hawk в очередной раз провел многочасовой разведывательный полет вдоль линии фронта на Донбассе.

Об этом сообщает PlaneRadar в своем Twitter в воскресенье, 17 июня.

По данным сервиса, полет американского беспилотника стартовал в воскресенье в 9.00. Аппарат взлетел с авиабазы Sigonella.

Путь беспилотника пролегал в небе над нс.

Напомним, в интернете появилась первая фотография полноразмерного перспективного китайского беспилотного летательного аппарата Dark Sword ("Темный меч"). Издание Business Insider полагает, что новый дрон превосходит американские аналоги и окажется "кошмаром для США".

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