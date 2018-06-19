От декораций — к равноправию. Как превратить детей в полноценный субъект общественной жизни

В конце мая в зал заседаний Кабинета министров вслед за премьером Владимиром Гройсманом вошла группа детишек. Рассевшись среди министров и выслушав рассказ о новых инициативах правительства по защите прав детей в Украине, они стали задавать вопросы. Ощущалось, что почти все подготовлены заранее, но один вопрос всё же поставил Гройсмана в тупик. "Почему некоторые граждане Украины переезжают в другие страны", — спросила премьера девочка, сидевшая по левую руку от него. После долгой паузы, в течение которой государственный муж демонстрировал всё богатство своей мимики, прозвучал ответ: "Они просто путешествуют".

"Дети всегда вызывают положительные эмоции. Вполне закономерно, что "Политик и дети" — это классический сюжет каждой предвыборной кампании", — утверждает Константин Бондаренко, руководитель фонда "Украинская политика". Взять в свою мужественную руку крошечные пальчики, поболтать с малышом о том о сём — всё это, говорит политолог, направлено на то, чтобы создать политику имидж более мягкого, более доступного, более обаятельного человека. "Однако тут важно, чтобы человек, встречающийся с детьми, не говорил глупостей. Глупости позволено говорить детям, но не политикам", — убеждён Бондаренко.

Вожди и дети

Дети всегда были излюбленной темой советской пропаганды. Хрестоматийные истории о встречах с детишками вождя Октябрьской революции и многочисленные лубочные картинки на тему "Владимир Ильич и дети" знакомы каждому советскому школьнику. И неважно, что документальных свидетельств того, что бездетный Ильич действительно любил подрастающее поколение, совсем немного. Выпущенный в декабре 1919 года декрет "О ликвидации безграмотности населения РСФСР", предусматривавший обязательное обучение детей школьного возраста, да создание "Деткомиссии ВЦИК" во главе с Феликсом Дзержинским — вот, пожалуй, и всё. Но картинки и фотографии накрепко вбили в головы граждан имидж чадолюбивого дедушки Ленина.

Засветиться на публике с детьми любил и Сталин, полагавший, что румяный, жизнерадостный пионер — живая реклама построенной им социалистической системы. При этом визуализация слогана "Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство" действовала куда убедительнее, нежели тот факт, что именно "отец народов" подарил человечеству термин "дети врагов народа". И что миллионы советских детей стараниями диктатора остались сиротами, а многие из них "радовались жизни" не на парадах и праздниках, а в сибирских лагерях.

Даже Адольф Гитлер, который, как утверждают историки, вообще не терпел людей и детей в частности, понимал агитационную ценность подрастающего поколения. Нацистская пропаганда активно использовала "детскую" тему. Знаменитый жест Гитлера — похлопывание ребёнка по щеке — он перенял у своего учителя Бенито Муссолини, который и ввёл его в практику общения авторитарного лидера с детьми.

Современные руководители тоталитарных режимов не стесняются входить с несовершеннолетними в более тесный физический контакт. Так, в историю политического пиара яркой строкой вошёл поцелуй, который российский президент Владимир Путин запечатлел на животе четырёхлетнего мальчика, встреченного им во время прогулки по Кремлю. "Был этот эпизод экстремальной пиар-акцией или просто порывом президентской души, болеющей за демократию?" — гадали тогда, в 2006 году, российские журналисты.

Нежный тиран. Гитлер, на чьей совести миллионы детских смертей, любил перед камерами изображать любовь к малышам

Ответ пришёл сам собой: в последующие годы редкое торжество с участием Путина обходилось без его фирменного поцелуя ребёнка — в щёку, в руку, в голову, в шапку. "Общение президента РФ Владимира Путина с юными гражданами страны под запись многочисленных телекамер трансформировалось в самостоятельный политический жанр", — отмечает Сакен Аймурзаев, обозреватель телеканала "Настоящее время".

Оружие политтехнологов

Демонстративная любовь диктаторов к детям вызвана стремлением установить эмоциональную связь с их семьями, считает директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко. Дети не являются избирателями, но они — основа семьи.

Желанием повлиять не на избирателя, а на базовую группу под названием "семья" объясняется также вовлечение детей в предвыборные кампании, говорит политолог. "Если вы будете фотографироваться с чахлыми стариками и старушками, шансов понравиться избирателю у вас мало. А вот детки — это способ убедить всех в вашей преданности семейным ценностям, метод апеллирования к семье", — комментирует Небоженко.

Помимо прочего, вовлечение подрастающего поколения в избирательную кампанию, считают политтехнологи, призвано продемонстрировать уверенность кандидата в завтрашнем дне и ориентированность на будущее. К тому же оно предоставляет широкие возможности для креатива при создании слоганов: "Спасём детей от войны", "Будущее наших детей в наших руках", "Сделай правильный выбор сейчас, чтобы дети жили счастливо после". Политтехнологи всегда играют на этой теме.

Во время предвыборной гонки 1969 года у кандидата в президенты Франции Жоржа Помпиду был плакат, на котором тот изображён за руку с ребёнком (лица его, правда, не видно). Французам это очень понравилось. Маленькая ручка нуждающегося в поддержке и заботе ребёнка в руке взрослого сильного человека стала убедительным аргументом в пользу кандидата.

Однако в случае с Владимиром Гройсманом речь идёт о назначаемом политике, то есть чиновнике. По мнению Виктора Небоженко, если политик из этой категории начинает появляться перед камерами с детьми, это свидетельствует либо о непонимании его технологами закономерностей восприятия людьми тех или иных пиар-акций, либо о намерении участвовать в избирательной кампании.

"По всей вероятности, перед нами начало избирательной кампании Владимира Гройсмана. Но поскольку официального старта предвыборной гонки не было, такое впечатление, что он вступает в пиар-конкуренцию с президентом, который тоже не пренебрегает случаем попасть в объективы фото- и телекамер в окружении детей", — делает вывод эксперт. В действиях премьер-министра Небоженко видит озабоченность собственным политическим рейтингом: "Люди, выклянчивающие у общественного мнения рейтинг, часто поглаживают по головке детей".

Чадолюбивый дедушка. Говорят, что Ленин часто появлялся на публике в окружении детей из-за боязни покушения

Родительские амбиции

Если с политиками, использующими детей как беспроигрышный способ агитации, всё более-менее ясно, то в отношении самих малолетних граждан есть вопросы. С ними Фокус обратился к детскому и семейному психологу Екатерине Гольцберг. В большинстве случаев, по её мнению, детей используют втёмную. "Они не очень понимают сути происходящего. Им просто приятно оказаться в центре внимания, побывать в ситуации, где они чувствуют себя в роли взрослых. А потом похвастаться перед сверстниками", — говорит Гольцберг. Современные дети, по её наблюдениям, медийно грамотные, и подобно тому, как раньше все хотели стать космонавтами, почти все мечтают стать блогерами. Они не совсем понимают, в чём суть этой деятельности, но их влечёт популярность и слава. А ситуации, подобные заседанию "детского" Кабмина, помогают им выделиться: "Меня ведь по телику покажут. Это ж круто! Я там с Гройсманом сижу рядом".

Задействование детей в публичных мероприятиях с участием политиков нередко инициируют родители, отмечает психолог. "В таком случае говорим об эксплуатации амбиций родителей, которые хотят самореализоваться через детей. Политикам нужна красивая картинка. А родители не прочь похвастать успехами ребёнка, чтобы самим подняться в глазах окружающих. Хотя, по большому счёту, это обычный снобизм — гордиться причастностью к событиям, к которым ты, по сути, не имеешь отношения", — объясняет Екатерина Гольцберг.

При этом она замечает, что одно дело, когда ребёнок гордится тем, что пообщался, взял автограф, сфотографировался с каким-нибудь выдающимся учёным, популярным певцом, известным спортсменом. Ведь он воспринимает этого человека как пример для подражания, профессиональный ориентир или воплощение того, чем он увлекается. И совсем другая история, когда речь идёт о людях, всего лишь выполняющих свою чиновничью работу. Их талант — в служении народу, не более того.

"Ребёнок в таких ситуациях, к сожалению, не является субъектом. Он объект, который используют. Мне кажется, втягивать детей в политические игры очень нечестно. Хотите, вербуйте в свои сторонники артистов, спортсменов, бизнесменов, кого хотите. Но дети — они же чисты в своих помыслах. Да, мы можем сыграть на их желании быть замеченными, на их детском тщеславии, но принесёт ли им это пользу в дальнейшем? Взрослые должны об этом думать", — делится соображениями эксперт.

Равные права

По мнению руководителя проекта "Українська мережа за права дитини" Дарьи Касьяновой, не всё так однозначно. "Моя 15-летняя дочь Ангелина тоже участвовала в мероприятии, на котором выступал Владимир Гройсман. Это был Международный форум муниципалитетов, дружественных по отношению к детям. Ангелина представляет Украину в недавно созданном детском Европарламенте. И у меня есть возможность сравнивать европейский подход к вовлечению детей в общественную деятельность с украинским", — рассказывает она Фокусу.

Задействование детей в публичных мероприятиях с участием политиков нередко инициируют родители. Политикам нужна красивая картинка. А родители не прочь похвастать успехами ребёнка, чтобы самим подняться в глазах окружающих

Участие детей и молодёжи в решении вопросов, затрагивающих их интересы, — это норма для всех европейских стран. В Германии, например, создана система специализированных институтов — координационный орган, ресурсный орган, совет детей. В Великобритании существует детский экологический парламент. В Нидерландах действуют послы молодёжи, молодёжные советы, молодёжное издательство, проект "Школа как центр для дискуссий". В столице Италии Риме наряду с официальным работает детский муниципальный совет.

"Мы же пока не дошли до понимания того, как важно услышать и учесть мнение ребёнка. И детей приглашают для общения со взрослыми преимущественно в качестве свадебных генералов, а не как полноценных участников обсуждения какого-то важного дела, — говорит Касьянова. — После того как Ангелина вместе с другими детьми встретилась в Брюсселе с президентом Европарламента, я не увидела в СМИ ни одной фотографии с этой встречи. Потому что её формат был не пиаровский, а направленный на то, чтобы услышать детей". В западных странах, отмечает она, ребёнок — это не будущее, как любят говорить у нас, а полноценное, активное и вполне самостоятельное настоящее.

Судя по всему, именно из этого исходил Роджер Харт, создавая оценочную шкалу степени участия подрастающего поколения в гражданской активности. Она известна как "Лестница Харта". Украина топчется на трёх нижних ступенях этой лестницы, которыми являются: манипуляция (детей организовывают для участия в политической демонстрации, заставляя нести плакаты), декорация (дети танцуют и поют на мероприятии, слабо представляя суть происходящего) и формальное участие (детей, умеющих хорошо выражать свои мысли, отбирают для участия в работе, скажем, круглого стола без какого-либо результата). И как же далеко нам до ступеней, на которых дети из объекта превращаются в полноправный субъект общественной жизни, обладающий реальным правом влиять на окружающую действительность!

Помогут ли запреты

В 2012 году тогдашний вице-спикер Верховной Рады Николай Томенко предложил запретить использование детей в политической рекламе на законодательном уровне и даже внёс законопроект об этом. Действующее законодательство практически не регулирует вопросы политической рекламы. Есть 20-я статья Закона "О рекламе", которая так и называется: "Реклама и дети". В ней содержатся ограничения, в их перечне есть запрет на рекламу, которая причиняет детям моральный или физический вред, а также вызывает у них чувство неполноценности. Но вряд ли кто-то возьмётся доказывать в суде, что участие в пиар-акциях политиков наносит детям моральный вред или вызывает чувство неполноценности.

"Я предлагал дополнить 20-ю статью закона положением о запрете использования изображений детей в рекламе политических партий, лиц, претендующих на избираемые должности в органах государственной власти, и должностных лиц. Аналогичное табу предлагалось ввести и в отношении социальной рекламы всех перечисленных субъектов", — рассказывает Фокусу Николай Томенко, бывший народный депутат. Но идея провалилась.

"Да, во многих странах такого запрета нет. Но есть высокий уровень политической культуры и понимания того, что ребёнка нельзя тянуть под партийные знамёна и вовлекать в политические сценарии. Считаю, что пока мы не достигли подобного уровня политической культуры, участие детей в пиар-кампаниях нужно запрещать законом", — говорит Томенко.

Впрочем, сегодня, по его словам, не выполняются даже те ограничения, которые чётко закреплены в "рекламном" законе относительно других табуированных тем. Поэтому даже если бы запрет на эксплуатацию "детской" темы в политике был зафиксирован, его бы игнорировали.

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Блогер, экс-руководитель пресс-службы Уполномоченного по правам человека Михаил Чаплыга, хотя и против использования детей в политической рекламе, считает, что попытки запретить это обречены на провал. "Политтехнологи — циничные люди, однако и у них есть неписаный кодекс чести, которым, конечно, кто-то пренебрегает, а кто-то и дорожит. Лично я, сотрудничая с политиками, стараюсь не переходить красную черту, за которой чёрные пиар-технологии, игра на семейных проблемах и эксплуатация темы детей. Но есть те, кто этого не чурается и использует по полной. С другой стороны, дать детям представление о том, как работают органы власти, и вовлечь в общественную деятельность — это, в принципе, неплохо. Другое дело, что происходить это должно не для пиара, а в рамках образовательных или познавательных процессов", — делится соображениями Чаплыга. Однако провести чёткую грань между первым и вторым, считает он, практически невозможно, как и зафиксировать эту грань в законе.

"Политическая реклама с участием детей будет работать до тех пор, пока обеспечивает голоса родителей. Как только родители, способные критически оценивать действия политиков, начнут составлять в Украине подавляющее большинство, такая реклама станет бесполезной и исчезнет", — убеждена Юлия Трестер, директор Центра "Содействие миру и безопасности ребёнка".

Остаётся полагаться на естественный процесс взросления нашего общества. Которое рано или поздно созреет до понимания истины, что детей в качестве политического антуража или инструмента для создания чьего бы то ни было политического имиджа использовать нельзя.