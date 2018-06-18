Оккупанты нарушают "режим тишины" на всех направлениях

На протяжении прошлых суток, 17 июня, ситуация в районе проведения ООС оставалась контролируемой.



Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Facebook.



Боевые действия продолжались на отдельных направлениях с применением преимущественно стрелкового оружия.



Отмечается, что оккупанты 20 раз нарушали "режим тишины", из них 6 раз с применением минометов. Подразделения Объединенных сил становились помехой провокационным действиям незаконных вооруженных формирований и давали адекватный ответ.

Отмечается активизация боевиков вечером и в темное время суток.



На луганском направлении, около 19 часов и в полночь оккупанты открыли огонь из минометов по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское. Один украинский военный в Крымском во время обстрела получил ранение.



Также запрещенное Минскими договоренностями оружие противник применил на донецком направлении в районах населенных пунктов Пески и Старогнатовка.



На мариупольском направлении за прошедшие сутки продолжались боевые действия с применением стрелкового оружия в районах населенных пунктов Пищевик, Гнутово, Водяное, Широкино.



"Надлежащее инженерное оборудование наших позиций и адекватный ответ Объединенных сил предотвратили гибель личного состава и не допустили большей активизации противника. По данным разведки, за прошедшие сутки противнику нанесены потери: 5 оккупантов ранены. Потерь наших войск во время текущих суток нет", – сообщили в штабе.

Отметим, 16 июня боевики 27 раз нарушили режим прекращения огня, из них 5 раз применяли тяжелое вооружение.