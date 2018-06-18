Жители Килийского района Одесской области стали свидетелями того, как в море пронесся смерч.
Соответствующие фото в воскресенье, 17 июня, на своей странице в соцсети Facebook опубликовал председатель Килийской ОТГ Павел Бойченко.
Как сообщает Громадське радіо, обошлось без жертв и разрушений.
Фото: facebook.com/bojcenko
Отметим, ранее запорожскому водителю удалось снять на свой авторегистратор настоящий смерч. Обнародованные кадры сняты в районе трамвайной остановки Южэлектромонтаж. На них видно, что погода солнечная и небо ясное, что совершенно нехарактерно для появления смерчей.