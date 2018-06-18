В центре Киева машина провалилась под асфальт

В Киеве в понедельник, 18 июня, в районе улицы Ярославов Вал автомобиль провалился под асфальт.
Об этом сообщает пользователь в соцсети Twitter.
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Судя по фото, провал грунта случился у кромки бордюра, где стояла машина. Она провалилась в яму полностью.
На месте работает спецтехника. О пострадавших не сообщается.
Отметим, ранее в центре Одессы на Греческой площади произошел провал грунта. В яму во время движения попало переднее колесо иномарки.