Россия еще год будет жить под санкциями ЕС из-за аннексии Крыма

И это как минимум

В понедельник, 18 июня, Совет Евросоюза (ЕС) на 12 месяцев продлил санкции в отношении Крыма и Севастополя. Об этом сообщается на сайте ЕС.

Санкции включают запреты на импорт продукции из Крыма или Севастополя в ЕС, инвестиции, туристические услуги, экспорт отдельных товаров и технологий, связанных с разведкой, разведкой и добычей нефти, газа и минеральных ресурсов.

Крыму и Севастополю также отказано в технической помощи при строительстве в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах.

Напомним, Крым и город Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года по итогам так называемого референдума. Евросоюз не признал итоги голосования и ввел санкции.