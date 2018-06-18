Засуха наблюдается на 25% территории Украины, – синоптики

Засуха наблюдается на 25% территории Украины, в основном на юго-востоке страны.
Об этом сказала руководитель агрометеорологического отдела Гидрометцентра Татьяна Адаменко, сообщает "Интерфакс-Украина" в понедельник, 18 июня.
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"Засуха охватила юго-восточную часть Украины. Больше всего она зацепила Запорожскую, Херсонскую и Харьковскую области. Дожди были очень неравномерные. Можно говорить, что сильная засуха наблюдается на 25% территории Украины", – сказала она.
Отмечается, что прогноз по изменениям урожая зерновых в Украине Укргидрометцентр сможет обнародовать к концу июня.
Ранее Фокус писал, что Украина может потерять до 50% урожая зерновых из-за засухи в южных, центральных и восточных областях.