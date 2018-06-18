Дмитрий Песков не смог сформулировать причину недопуска Денисовой к Сенцову

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что это не их компетенция

Неудачная попытка украинского омбудсмена Людмилы Денисовой посетить осужденных в России украинцев Николая Карпюка и Олега Сенцова не говорит о срыве договоренностей президентов России и Украины.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

На вопрос журналиста, не говорит ли неудачная попытка Денисовой посетить осужденных о том, что договоренность Владимира Путина и Петра Порошенко сорвана по вине российской стороны, он ответил: "Я бы так не ставил вопрос. Причины, по которым не смогли встретиться, я не могу вам сформулировать, потому что это не наша компетенция", – сказал Песков.

"Осуществляется взаимодействие российского омбудсмена Татьяны Москальковой и ее украинской коллеги Денисовой, они располагают всей информацией относительно того, с кем встреча возможна, а с кем – невозможна", – добавил Песков.

Напомним, 9 июня президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении политзаключенных Кремля. Стороны договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан.

Из-за срыва договоренностей украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова заявила, что Татьяна Москалькова не сможет посетить в украинском СИЗО руководителя РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского, пока Денисова не попадет к режиссеру Олегу Сенцову.