Дмитрий Песков не смог сформулировать причину недопуска Денисовой к Сенцову

Неудачная попытка украинского омбудсмена Людмилы Денисовой посетить осужденных в России украинцев Николая Карпюка и Олега Сенцова не говорит о срыве договоренностей президентов России и Украины.
Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
На вопрос журналиста, не говорит ли неудачная попытка Денисовой посетить осужденных о том, что договоренность Владимира Путина и Петра Порошенко сорвана по вине российской стороны, он ответил: "Я бы так не ставил вопрос. Причины, по которым не смогли встретиться, я не могу вам сформулировать, потому что это не наша компетенция", – сказал Песков.
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"Осуществляется взаимодействие российского омбудсмена Татьяны Москальковой и ее украинской коллеги Денисовой, они располагают всей информацией относительно того, с кем встреча возможна, а с кем – невозможна", – добавил Песков.
Напомним, 9 июня президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении политзаключенных Кремля. Стороны договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан.
Из-за срыва договоренностей украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова заявила, что Татьяна Москалькова не сможет посетить в украинском СИЗО руководителя РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского, пока Денисова не попадет к режиссеру Олегу Сенцову.