Климкин: Пора перейти от политики "непризнания" к деоккупации Крыма

Министр иностранных дел Павел Климкин поприветствовал решение Совета Евросоюза о продлении санкций против России за незаконную аннексию Крыма. Об этом он написал в Twitter.

При это глава МИД призвал мировое сообщества перейти к конкретным действиям по деоккупации Крыма.

"Благодарен нашим друзьям из ЕС за четвертое ежегодное продление санкций по Крыму. Также важно составить список тех, кто ответственен за массовое нарушение прав человека на оккупированном полуострове и лиц, вовлеченных в строительство Керченского моста. Мы должны перейти от непризнания к деоккупации", - написал он.

Напомним, 18 июня Совет Евросоюза (ЕС) на 12 месяцев продлил санкции в отношении Крыма и Севастополя.