В Азовском море возможны провокации со стороны России, - Турчинов

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил о возможности провокаций в Азовском море в связи с усилением десантных возможностей России в регионе.



Об этом Турчинов сказал во время встречи с послом Великобритании в Украине Джудит Гоф, говорится на сайте СНБО.



Секретарь СНБО сообщил британскому дипломату об обострении ситуации на востоке Украины из-за постоянных обстрелов со стороны оккупационных войск.

"Вместе с тем Объединенные силы готовы адекватно реагировать на любые провокации", - подчеркнул секретарь СНБО.



Собеседники обсудили обострение ситуации в Азовском море в связи с наращиванием военного присутствия РФ.



Он напомнил о попытках блокирования россиянами кораблей, следующих в украинские порты в Азовском море. Также стороны обсудили вопрос о возможности проведения миротворческой операции на востоке Украины.

Как заявила Гоф, ее страна поддерживает независимость и территориальную целостность Украины и остается надежным партнером и другом Украины.

Ранее украинские военные закрыли некоторые прибрежные районы Азовского моря с 1 июня до 1 сентября из-за проведения стрельб.