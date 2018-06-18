Идея этого смелого и резонансного международного проекта принадлежит одному из самых выдающихся дирижеров современности - Маэстро Риккардо Мути и проводится уже более 20 лет престижным Равеннским фестивалем в разных горячих, неспокойных точках мира неся высокую миротворческую миссию.

Среди большого количества должностей легендарного Маэстро - художественный руководитель и главный дирижер театра "Ла Скала" (около 20 лет), Зальцбургского фестиваля, ведущих мировых оркестров - Чикагского и Филадельфийского симфонических оркестров, Филармонического оркестра в Лондоне, пожизненный почетный дирижер Римской оперы и т.п.

Посол культуры в мире - Риккардо Мути, - от самых истоков проекта дирижировал итальянскими оркестрами и хорами, которые каждый раз выступали вместе с музыкантами тех городов, в которые приезжали: Бейрут, Иерусалим, Ереван, Стамбул, Нью-Йорк, Каир, Дамаск, Найроби, Токио, Тегеран... На этот раз международный проект "Дороги дружбы"/Le Vie dell’Amicizia/The Roads of Friendship легендарного дирижера - в Киеве!

Под руководством итальянца Риккардо Мути, - музыканты Молодежного оркестра им. Луиджи Керубини совместно с оркестром и хором Национальной оперы Украины, украинскими оперными звездами Людмилой Монастырской и Сергеем Магерой, американцем Джоном Малковичем, а также молодыми музыкантами из Мариуполя, - исполнят бессмертные музыкальные произведения, которые соединят один из древнейших городов Европы - Равенну с величественным Киевом. Под открытым небом, на Софийской площади, объединятся в уникальном концерте более 300 музыкантов из Италии и Украины.

Итальянских и украинских артистов объединят на одной сцене произведения Джузеппе Верди (от Stabat Mater до Te Deum и "Набукко"), а также симфоническая поэма "Портрет Линкольна" А. Копленда, которую украсит блестящий Джон Малкович в роли чтеца-декламатора. Это произведение было написано Аароном Коплендом в разгар Второй мировой войны и посвящено национальному герою американского народа Аврааму Линкольну. Обычно в роли чтеца-декламатора отрывков из текстов Президента Линкольна выступают известные актеры или общественные деятели - Маргарет Тэтчер, Билл Клинтон, Барак Обама, Нил Армстронг, Кэтрин Хепберн, Пол Ньюман, Генри Фонда и др.

Накануне своего приезда Риккардо Мути адресовал в Украину из Чикаго, где он живет, приветственное видеопослание: "…Наши "путешествия дружбы" с Равеннским фестивалем в этом году продолжатся в вашей стране, и мы рады и гордимся тем, что наши музыканты будут иметь возможность объединиться с вашими музыкантами и сыграть вместе произведения Верди - выдающегося итальянского композитора, которого, несомненно, любят и в вашей стране. Наши музыкальные "путешествия дружбы" имеют гуманитарную цель и призывают к дружбе, к взаимной любви, к ценностям мира и свободы. Именно это послание мы везем вам, и привезем его обратно в Равенну, когда ваши музыканты вместе с нашими, вернутся в Италию, чтобы повторить здесь концерт, который состоится в Киеве. …Украина - это страна с традициями и великой культурой, это страна великого поэта Шевченко, которого, конечно, знают во всем мире и который в своем творчестве прославлял идеалы свободы, человечности, любви и мира. Во имя этих вечных ценностей мы приедем к вам с концертом, а пока хочу поздравить вас от своего имени, от имени музыкантов и Равеннского фестиваля, от всех людей, которые верят в то, что музыка объединяет народы, как это подтвердили наши многочисленные "путешествия дружбы" в разные уголки мира. Мы хотим приехать с этим посланием к вам, потому что ваша страна - это страна, которая верит в свободу, в мир и в дружбу. Передаю вам мои искренние поздравления и ожидаю нашей встречи в Киеве, а затем в Равенне - ради культурного обмена во имя музыки, свободы и настоящего взаимопонимания в мире".

Телеверсию этого уникального концерта покажут ведущие телеканалы Украины и Италии - "1 + 1" и RAI-1 (Первый телеканал Национальной телерадиокомпании Италии РАИ). С целью международного освещения события в Киев прибудут около 25 представителей ведущих иностранных СМИ из стран Евросоюза, Азии и США.