Конкурс судей в антикоррупционный суд будет длиться не менее полугода

Если Рада не примет необходимый закон, то конкурс может растянуться на 9 месяцев

Конкурс на должность судей Высшего антикоррупционного суда будет длиться не менее шести месяцев.

Об этом заявил глава Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Сергей Козьяков, передает LB.ua.

По его мнению, Верховная Рада должна была бы принять "имплементационный закон" для проведения этого конкурса, который "урегулировал и сократил бы процедуры спецпроверки кандидатов".

"Если произойдет это ускорение, то мы можем за 6-7 месяцев конкурс провести, если нет - то это может занять 7-9 месяцев", - заявил Козьяков.

Он также выразил сожаление, что на этапе принятия закона о Высшем антикоррупционном суде политики не советовались с ВККС.

"Вопрос этот слишком политизирован, он политизирован сверх меры... Но мы собираемся сделать его прагматичным", - сказал он.

Глава ВККС также заявил, что по состоянию на 18 мая ни одна организация не подала свои кандидатуры в Совет международных экспертов, а также ни один судья не изъявил желание подать свою кандидатуру на конкурс в Антикоррупционный суд

Напомним, Верховная Рада 317 голосами поддержала законопроект о Высшем антикоррупционном суде. Принятие законопроекта о создании Антикоррупционного суда предоставит Украине возможности повышения кредитного рейтинга, сказал президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде.

Создание в Украине этого органа является условием для предоставления очередного транша МВФ Украине.

Позднее стало известно, что в опубликованном тексте закона, появилась норма, которая предполагает, что апелляции касательно дел Национального антикоррупционного бюро, которые в настоящее время рассматриваются в судах, будут подаваться в суды общей юрисдикции, а не в новоиспеченный Антикоррупционный суд.