В России открыли новые уголовные дела против украинских военных

Следственный комитет РФ открыл новые дела против украинских военных.



Об этом говорится на сайте российского ведомства в понедельник, 18 июня.



Российские следователи обвиняют украинских военнослужащих в якобы "артобстрелах объектов гражданской инфраструктуры" на Донбассе: в Саханке, Зайцево, Горловке, Васильевке, Донецке, Докучаевске, Александровке.

"В результате обстрелов ранения получили 10 мирных жителей, разрушены дома, повреждено здание Горводоканала города Докучаевска. По указанным преступным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", – говорится в сообщении.



О том, откуда были получены такие "данные", российское ведомство не сообщает.

Отметим, ранее в России завели дело на американского журналиста за призыв разбомбить Керченский мост.