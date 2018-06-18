Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова за четыре дня ее пребывания на территории России не смогла посетить ни одного украинского политзаключенного.

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске, первый вице-спикер Ирина Геращенко, передает 112.ua.

"Людмила Денисова уже четыре дня находится в Российской Федерации и за это время она могла бы посетить как минимум четырех политзаключенных, которые разбросаны по страшным тюрьмам огромной территории Российской Федерации. Мы выражаем протест относительно невыполнения договоренностей на высшем уровне, относительно недопущения украинского омбудсмена. И то, что к Олегу Сенцову не допускают Людмилу Денисову, как по мне, свидетельствует об очень тревожных фактах. Возможно и вероятнее всего, скрывают ухудшение состояния здоровья. 36 дней голодания здоровья не прибавляет", - сказала она.

Кроме того, Ирина Геращенко прокомментировала возможность обмена заключенными во время Чемпионата мира по футболу.

"Климкин (глава МИД - ред.) говорил, что мы, украинская сторона, делаем все для того, чтобы этот процесс был разблокирован. Считаем, что Чемпионат мира по футболу был бы хорошим шансом для Владимира Путина освободить политзаключенных Кремля, продемонстрировав миру такой гуманитарный жест. Произойдет это или нет, к сожалению, зависит не от Украины, потому что мы готовы к тому, чтобы все это разблокировать", - отметила она.

На своей странице в Facebook Людмила Денисова сообщила, что в понедельник, 18 июня, она пыталась посетить украинского журналиста Романа Сущенко, имея на руках необходимые документы.

"Совместно с украинским посольством в Москве мы сделали все возможное, чтобы судья Московского городского суда Музыченко предоставил нам возможность встретиться с Романом Сущенко. И такое разрешение мы получили. Мы отправили письмо в следственный изолятор №2, в котором говорится, что у нас есть разрешение, так что "предоставьте нам возможность встретиться с Романом Сущенко". Сегодня в 9 утра мы приехали в это СИЗО, подали все документы на рассмотрение администрации, чтобы предоставили нам такую возможность. Сейчас происходит следующее: к нам вышел заместитель руководителя этого учреждения и сообщил, что все наши документы, которые мы им прислали, взяты на рассмотрение для принятия решения. Какого решения? Если есть разрешения суда, если мы все формальности сделали в соответствии с российским законодательством. Мы не знаем к чему они сейчас будут придираться, чтобы препятствовать нашей встрече", - сказала Денисова.

Позднее Людмила Денисова написала, что в московском СИЗО отказались пустить ее к Сущенко.

"Только что опять вышел заместитель руководителя учреждения и сообщил, что документы (необходимые разрешения для посещения - ред.) вернули в Московский городской суд. На мой вопрос - это отказ? - прозвучал ответ - езжайте в суд, там все знают. Письменный ответ также не предоставили. По их словам, вся переписка через федеральную службу исполнения наказаний", - написала украинский омбудсмен.

Напомним, 9 июня президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении политзаключенных Кремля. Стороны договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят по 34 заключенных граждан.

Из-за срыва договоренностей украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова заявила, что Татьяна Москалькова не сможет посетить в украинском СИЗО руководителя РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского, пока Денисова не попадет к режиссеру Олегу Сенцову.