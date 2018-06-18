В Украине частично прекратили трансляцию "UA:Первого"

У НОТУ накопились долги перед Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения

В понедельник, 18 июня, была приостановлена аналоговая трансляция телеканала "UA:Первого" через передатчики в Киеве, Виннице, Днепре, Изюме, Одессе, Ковеле, Тернополе, Чернигове и Белополье. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Сигнал аналогового вещания прекращен поставщиком услуг - Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения (концерн РРТ) - из-за неуплаты за трансляцию Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ).

Отмечается, что с апреля 2018 года денег на оплату трансляции в бюджете, выделенном Верховной Радой Общественному телевидению, не предусмотрено вовсе. Это привело к появлению задолженности перед РРТ в размере 7,5 млн грн.

НОТУ неоднократно обращалась к правительству по поводу критической ситуации из-за недофинансирования и предупреждала, что это может привести к отключению аналогового вещания.

Концерн РРТ проинформировал НОТУ, что приостановление аналоговой трансляции "UA:Первого" будет происходить ежедневно с 6:00 до 18:00 и продлится до момента погашения долга.

"От отключения аналоговых трансляций больше всего пострадают зрители в небольших населенных пунктах - маленьких городах и селах, ведь там не представлено сети кабельных операторов", - отметили в пресс-службе телеканала.

До восстановлению аналогового вещания зрители, проживающих в указанных регионах, смогут смотреть "UA: Первый" исключительно в цифровом формате (DVB-T2), а также в кабельных телесетях и в Интернете на официальном сайте .

Напомним, Кабинет министров Украины принял решение о поэтапном отключении аналогового телевизионного вещания с 1 июля 2018 года.