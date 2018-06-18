Пострадавший демонстрировал в онлайн-трансляции в одной из соцсетей гранату и тротиловую шашку

В Киевской области парень получил тяжелые травмы в результате детонации боеприпасов, которые он демонстрировал в онлайн-трансляции в одной из соцсетей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Двое товарищей навеселе с помощью мобильного телефона осуществляли онлайн-трансляцию в одной из социальных сетей - демонстрировали взрывоопасные предметы: гранату "РГД-5", тротиловую шашку и детонатор. В результате неосторожного обращения с ними произошел взрыв. 25-летний житель села Большая Солтановка Васильковского района получил тяжелые травмы: рваная рана и ампутация предплечья левой руки", - говорится в сообщении.

В ходе обыска подвального помещения в доме потерпевшего, где и произошел взрыв, полицейские изъяли более сотни разнокалиберных патронов к огнестрельному оружию. Сейчас правоохранители устанавливают, откуда у парня такой арсенал боеприпасов.

Напомним, 10 июня около 6 утра молодой человек, на голове у которого была балаклава, вошел в холл ночного клуба "Луна" в Сумах, сорвал чеку и бросил в толпу гранату. В результате взрыва пострадали девять человек.