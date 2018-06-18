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Апелляционный суд в 16 раз снизил залог для владельцев "Гавриловских курчат"

Апелляционный суд в 16 раз снизил залог для владельцев "Гавриловских курчат"
Фото: depo.ua

Для всех трех фигурантов дела залог установлен в размере 5 млн грн

18.06.18 64
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Апелляционный суд Киева снизил до 5 млн грн размер залога для владельцев компании "Агромарс" Марины и Евгения Сигала, которые выпускают продукцию под брендом "Гавриловские курчата". Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на адвоката Марины Сигал Сергея Вернидубова.

"Апелляционный суд уменьшил размер залога до 5 млн грн для каждого из участников дела", - сказал адвокат.

Размер залога для руководителя одного из структурных подразделений "Агромарса" Ивана Зозули также снижен с 84 млн до 5 млн грн.

Марина Сигал была освобождена из-под стражи после внесения залога в 90 млн грн 11 июня. Теперь ей должны вернуть 85 млн грн.

Адвокат добавил, что сегодня из-под стражи должны быть освобождены Евгений Сигал и Иван Зозуля.

Напомним, 8 июня суд избрал Евгению Сигалу меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 80 млн грн, а его жене - арест с залогом 90 млн грн. Менеджеру компании Ивану Зозуле присудили 84 млн грн залога.

Деньги внесли лишь за Марину Сигал, она уже вышла из СИЗО.

Владельцев агрохолдинга "Гавриловские курчата" задержали по подозрению в организации птичьего могильника. Их обвиняют в нанесении ущерба окружающей среде на сумму более 200 млн гривен.

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