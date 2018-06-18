В одном из сел Беляевсского района Одесской области иностранец украл из продуктового магазина терминал для пополнения счета.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Правоохранителей вызвали сотрудники магазина. Свидетели сообщили, что мужчина в маске вместе с терминалом уехал на автомобиле.
Полицейские задержали правонарушителя на окраине села во время его попытки достать из терминала деньги. Им оказался 51-летний гражданин иностранного государства.
По данному факту начато уголовное производство, устанавливается причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.
Напомним, в Черновцах случайные свидетели сняли на видео, как пожилая женщина тащит с Соборной площади одну из скамеек. По словам местных жителей, это не первая кража, на счету у бабушки уже несколько лавок.