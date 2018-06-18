Канада может передать Украине летальное оружие

Представители Консервативной партии Канады предложили передать Киеву партию летального оружия на 9,5 миллионов долларов.

Так, парламентская оппозиция требует от правительства Канады более активных мер для поддержки украинских военных, сообщает "Польское радио".

"Это - снайперские винтовки, прицелы, пулеметы "С6", которые использует канадская армия, противотанковые гранатометы "Карл Густав", минометы, приборы ночного видения, некоторое медицинское обеспечение. Путина провоцирует слабость. И пока Украине будет не хватать вооружения для защиты собственных границ - Путин будет продолжать давить. Только если мы предоставим необходимое летальное оружие украинской армии, только тогда мы сможем увидеть, как Путин убирает свои силы из Донбасса", - сказал депутат Палаты общин Канады Джеймс Безан.

В настоящее время в Украине в составе миссии UNIFIER одновременно работают более двухсот канадских инструкторов. Занятия проходят в восьми городах в разных регионах страны. Кроме штурмовых подразделений, обучают также снайперов, саперов, медиков, бойцов Нацгвардии и Военной службы правопорядка.

За три года работы миссии канадцы подготовили более семи тысяч украинских военнослужащих.

"Мы готовим их к любым операциям, с которыми они могут столкнуться, в том числе и на Донбассе. В первую очередь, мы учим их, как повысить выживаемость на поле боя. Украинские Вооруженные силы хотят быть совместимыми с армиями стран Североатлантического альянса (НАТО) до 2020 года. Мы здесь для того, чтобы приблизить их к этой цели", - рассказывает канадский военнослужащий Джон Уорд.

Напомним, по информации Минобороны Украины, с 2014 года ВСУ получили от Канады техническую помощь на 24 миллиона долларов - это и бронежилеты, и каски, и приборы ночного видения, радиостанции, оборудование для разминирования.