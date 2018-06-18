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Видео Над Святошинскими озерами в Киеве пронесся смерч

<span class="label red">Видео</span> Над Святошинскими озерами в Киеве пронесся смерч
Святошинские озера / Фото: l-z-foto.livejournal.com

Подобные природные явления в столице фиксируются очень редко

18.06.18 70
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В Киеве над каскадом Святошинских озер около Новобеличей прокатилось несколько смерчей. Об этом пишет издание "Громада Киевщины".

Один из очевидцев успел заснять природное явление.

"Я красил стены в квартире и любовался видом из окна. Чуть не упал, когда увидел вдали над озерами смерчи. Их было всего три. Все три не успел снять, два как растворились в озере, но один удалось снять на видео. Этот смерч был самый большой. Он значительно выше нашего дома ", - рассказал очевидец Александр.

В подписи к видео указано, что смерчи зафиксировали 13 июня.

По словам директора Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида, подобное природное явление в Киеве встречается очень редко.

"Для образования смерчей нужно несколько факторов: высокая температура, очень высокая влажность воздуха, насыщенность атмосферы влагой и благоприятные синоптические процессы. Они возникают в тех местах, где есть этот комплекс благоприятных факторов ... При возникновении 100 подобных ситуаций, только в одном возникает такое явление. Поэтому прогнозировать его практически невозможно, но за счет современных радарных технологий его можно сопровождать ", - говорит Николай Кульбида .

Кульбида отметил, что все смерчи несут угрозу.

"Об этом случае я не знаю, но летом эти вещи могут образовываться, но они имеют очень локальное значение и обычно не являются разрушительными. Хотя если вспомнить 1995 год, когда были несколько смерчей в Днепропетровской и Запорожской областях, которые разрушили несколько сел... Во время смерчя всегда есть угроза ", - отметил метеоролог.

Ранее жители Килийского района Одесской области стали свидетелями того, как в море пронесся смерч

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