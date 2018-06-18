Дело о "долге Януковича" в британском суде рассмотрят до августа

Апелляционный суд Англии должен принять решение по делу о так называемом "долге Януковича" до ухода суда на каникулы в августе.

Об этом заявил заместитель министра финансов России Сергей Сторчак, передает Громадське со ссылкой на Интерфакс.

"Ожидаем решения суда до его выхода в отпуск. Процедура апелляционного суда несколько иная, чем Высокого. Сначала они предоставляют проект приговора сторонам процесса, чтобы они могли прокомментировать решение, а уже потом обнародуют", - сообщил Сторчак.

Напомним, в декабре 2013 года Украина выпустила еврооблигации на 3 млрд долларов под 5% годовых, которые выкупил российский Минфин. Получив деньги, правительство Николая Азарова погасило долги по зарплатам перед бюджетниками и профинансировало социальные расходы.

Всего Москва пообещала Киеву кредитную линию на 15 млрд долларов и скидку на российский газ, если украинские власти откажутся подписывать Соглашение об Ассоциации с ЕС.

Такой была договоренность президента РФ Владимира Путина и на тот момент президента Украины Виктора Януковича. Оставшиеся 12 млрд долларов кредита планировалось позже оформить через новые выпуски евробондов. После начала Евромайдана и бегства Януковича из страны ни о каком кредитовании речи уже шло.

В декабре 2015 года правительство уже нового премьера Арсения Яценюка наложило мораторий на выплату указанной суммы, направив, однако письмо Минфину РФ с предложением реструктуризировать долг, на что получило категорический отказ с требованием вернуть деньги.

Иск о взыскании задолженности с Украины российский Минфин подал в феврале 2016 года.