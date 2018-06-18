В Одессе в дельфинарии самка родила детеныша во время шоу.
Дельфиненок появился на свет прямо на глазах у изумленных зрителей, пишет 048.ua.
"На ваших глазах родилась новая жизнь", - прокомментировали необычное зрелище сотрудники дельфинария.
Зоозащитники выступают против эксплуатации животных в разнообразных шоу. Происшествие может послужить поводом для новой волны протестов против дельфинариев.
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Напомним, у берегов Калифорнии более тысячи дельфинов принялись донимать горбатого кита с детенышем. На снятых с дрона кадрах видно, как они плавают у головы кита, пытаясь вынудить его нырнуть. Когда это происходит, дельфины ловят поднятые китом волны и скользят по ним.