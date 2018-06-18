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Освобождение заложников Кремля

Москалькова и Денисова договорились вместе посетить Сенцова и Вышинского

Москалькова и Денисова договорились вместе посетить Сенцова и Вышинского
Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Накануне украинского омбудсмена не пустили к Роману Сущенко

18.06.18 37
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Украинский омбудсмен Людмила Денисова и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова договорились о посещениях украинского режиссера Олега Сенцова в российской колонии и журналиста Кирилла Вышинского в Херсоне.

Об этом сообщает ТАСС.

"Предварительная встреча уже позволила выработать кое-какие шаги, и мы намерены вместе (с Денисовой - ред.) или с уполномоченным по правам человека в Салехарде посетить Сенцова. После этого мы, поскольку договорились о паритетных шагах, готовы были бы посетить Вышинского, и нам подскажет Людмила Леонтьевна наиболее оптимальный график посещения, для того чтобы дорожная карта была эффективна", - сказала Москалькова.

Денисова выразила надежду, что процесс взаимных визитов к осужденным как в Украине, так и в России удастся наладить. Она также пообещала оказать содействие Москальковой в посещении наибольшего количества россиян, осужденных в Украине.

В понедельник Москалькова и Денисова провели встречу в Москве. Москалькова предложила украинскому омбудсмену обсудить меморандум о взаимных посещениях заключенных в России и Украине.

Напомним, Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова за четыре дня ее пребывания на территории России не смогла посетить ни одного украинского политзаключенного.

В понедельник, 18 июня, омбудсмен пыталась встретиться с Романом Сушенко в московском СИЗО, однако администрацию следственного изолятора не пустила Денисову к украинцу.

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