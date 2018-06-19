В Минсоцполитики рассказали, почему у украинцев самые низкие зарплаты в Европе

Украинцы имеют самую низкую зарплату в Европе, а чуть меньше половины ее уходит на оплату коммунальных услуг, потому что статистика не учитывает теневые доходы населения. Так считает министр социальной политики Андрей Рева.

Свое мнение министр высказал в мини-интервью NEWSONE.

"Есть ложь, есть наглая ложь, а есть математическая статистика. Правда в том, что у нас 40% экономики в тени. Если бы мы учитывали реальные доходы наших граждан - не те, что задекларированы, а те, что реально есть, - были бы совсем другие статистические данные", - сказал Рева.

Он отметил, что статистика оперирует официальными данными.

В то же время министр считает, что за такой высокий показатель теневой экономики ответственна власть.

"Если мы позволяем людям не декларировать доходы и жить в условиях "тени", то за это отвечает, в первую очередь, власть. Потомку что человек работает в том правовом поле которое есть. Если правовое поле позволяет это делать, кто в этом виноват? Только власть", - резюмировал Рева.

Напомним, средняя номинальная зарплата в Украине в апреле выросла до 8480 грн, что на 0,4% превышает показатель марта и на 12,5% превышает показатель апреля 2017 года.