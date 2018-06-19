Бойцы ВСУ уничтожили технику оккупантов

За прошедшие сутки, 18 июня, активные военные действия продолжались в Луганской области, где боевики прибегли к провокационным действиям в районе Новотошковского, а на горловском направлении – в районе населенного пункта Верхнеторецкое.



Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



На донецком направлении, вблизи Авдеевки и Опытного во время боевых действий с использованием стрелкового оружия и гранатометов ранения получили двое украинских военнослужащих.

Не прекращаются боевые действия на мариупольском направлении в районе поселков Старогнатовка, Чермалык и Лебединское, где применение оккупантами минометов подвергало опасности мирное население.



В общем боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них 6 раз вел огонь из тяжелого вооружения.



"В результате согласованных действий подразделений Объединенных сил, по данным разведки, уничтожены 1 боевая бронированная машина противника и грузовик ГАЗ-66, 5 оккупантов ранены", - говорится в сообщении.



Сегодняшняя ночь прошла без обострения обстановки: враг 4 раза нарушал режим прекращения огня без применения тяжелого вооружения. Потерь среди украинских защитников нет.

Отметим, на протяжении прошлых суток, 17 июня, ситуация в районе проведения ООС оставалась контролируемой. Боевые действия продолжались на отдельных направлениях с применением преимущественно стрелкового оружия.