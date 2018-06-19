Политика США по Крыму неизменна, − Госдеп

Высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил, что политика Вашингтона в отношении Крыма остается неизменной, пишет "Интерфакс-Украина".



"Наша политика в отношении Крыма остается неизменной. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины в рамках ее международно признанных границ", − отметил представитель Госдепа.



По его словам, американские санкции в отношении России по Крыму "будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не прекратит свою оккупацию и не вернет Крым Украине".

Напомним, американский портал Buzzfeed со ссылкой на два дипломатических источника сообщил, что Трамп якобы считает Крым российским, потому что все жители там говорят по-русски. Об этом он якобы заявил в ходе частной беседы с лидерами саммита G7 в Канаде.



В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин убежден, что президент США Дональд Трамп не считает Крым российским.